Azamat Gurfov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azamat Gurfov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Azamat Gurfov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Azamat Gurfov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Azamat Gurfov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azamat Gurfov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Azamat Gurfov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azamat Gurfov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azamat Gurfov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Azamat Gurfov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Azamat Gurfov 27 Şubat 1994 tarihinde Vtoroy Lesken, Kabardino-Balkaria Republic şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Гурфов Азамат Умарбиевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Azamat Gurfov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Azamat Gurfov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuban Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. Kuban Krasnodar takımına 10 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Azamat Gurfov'nin Kuban Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Azamat Gurfov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Azamat Gurfov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Azamat Gurfov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Azamat Gurfov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Spartak N. II

1 Temmuz 2012 yılında Spartak Nalchik

1 Temmuz 2017 yılında Avangard Kursk

1 Temmuz 2018 yılında Armavir

10 Ağustos 2020 yılında Kuban

Azamat Gurfov kimdir

Azamat Gurfov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Azamat Gurfov şuan Kuban Krasnodar takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Azamat Gurfov nereli

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