Dzambolat Tsallagov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dzambolat Tsallagov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dzambolat Tsallagov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dzambolat Tsallagov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dzambolat Tsallagov 1 Ocak 2000 tarihinde Vladikavkaz şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Цаллагов Дзамболат Анатольевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dzambolat Tsallagov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MV Team yapmaktadır. Dzambolat Tsallagov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuban Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. Kuban Krasnodar takımına 20 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Dzambolat Tsallagov'nin Kuban Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dzambolat Tsallagov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dzambolat Tsallagov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dzambolat Tsallagov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dzambolat Tsallagov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Akad. Krasnodar

1 Ocak 2016 yılında SShOR Zenit

1 Temmuz 2016 yılında Akademia Loko

1 Temmuz 2017 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2019 yılında Loko-Kazanka M.

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2021 yılında DFK Dainava

22 Şubat 2022 yılında SKA Khabarovsk

30 Haziran 2022 yılında DFK Dainava

12 Temmuz 2022 yılında Torpedo Moskau

5 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

20 Eylül 2022 yılında Kuban

Dzambolat Tsallagov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dzambolat Tsallagov şuan Kuban Krasnodar takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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