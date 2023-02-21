Sergey Eshchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Eshchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergey Eshchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergey Eshchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergey Eshchenko 1 Mart 2001 tarihinde Starovelichkovskaya, Krasnodar Region şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ещенко Сергей Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergey Eshchenko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergey Eshchenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuban Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. Kuban Krasnodar takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sergey Eshchenko'nin Kuban Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergey Eshchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergey Eshchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergey Eshchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergey Eshchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Krasnodar II

1 Ocak 2020 yılında Krasnodar 2

1 Ocak 2022 yılında Fakel Voronezh

30 Haziran 2022 yılında Krasnodar 2

1 Temmuz 2022 yılında Kuban

Sergey Eshchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergey Eshchenko şuan Kuban Krasnodar takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Sergey Eshchenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 7 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 1 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 1 numaralı formasıyla 4 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 1 numaralı formasıyla 25 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 1 numaralı formasıyla 25 Nisan 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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