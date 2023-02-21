Aleksey Shchetkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Shchetkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Shchetkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Shchetkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Shchetkin 21 Mayıs 1991 tarihinde Taldykorgan şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Kazakistan uyrukludur.Gerçek adı da Щёткин Алексей Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Shchetkin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksey Shchetkin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuban Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. Kuban Krasnodar takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksey Shchetkin'nin Kuban Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksey Shchetkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Shchetkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aleksey Shchetkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Shchetkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Zhetysu II

1 Ocak 2010 yılında Zhetysu

8 Haziran 2013 yılında Atyrau

31 Mart 2014 yılında Taraz

28 Ocak 2015 yılında FC Astana

2 Temmuz 2016 yılında Aktobe

1 Ocak 2017 yılında FC Astana

5 Ocak 2017 yılında Tobol Kostanay

31 Aralık 2017 yılında FC Astana

14 Ocak 2019 yılında Ordabasy

31 Aralık 2019 yılında FC Astana

13 Ocak 2021 yılında Rotor Volgograd

7 Eylül 2022 yılında Kuban

Aleksey Shchetkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Shchetkin şuan Kuban Krasnodar takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Aleksey Shchetkin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kazakistan takımında 7 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 38 maçta 3 gol atmıştır.

Kazakistan U21 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

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