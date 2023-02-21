Soslan Takazov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Soslan Takazov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Soslan Takazov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Soslan Takazov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Soslan Takazov 28 Şubat 1993 tarihinde Lesken, Alania Republic şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Таказов Сослан Валерьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Soslan Takazov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GA SPORTS AGENCY yapmaktadır. Soslan Takazov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuban Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. Kuban Krasnodar takımına 12 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Soslan Takazov'nin Kuban Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Soslan Takazov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Soslan Takazov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Soslan Takazov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Soslan Takazov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Dinamo M II

1 Ağustos 2011 yılında Alania

1 Temmuz 2012 yılında Alania-D Vladik.

1 Temmuz 2013 yılında Alania

1 Ocak 2014 yılında Amkar II

1 Temmuz 2014 yılında Amkar Perm

1 Temmuz 2015 yılında Tyumen

31 Aralık 2016 yılında Amkar Perm

1 Ocak 2017 yılında Volgar

30 Haziran 2017 yılında Amkar Perm

1 Temmuz 2017 yılında Volgar

31 Ocak 2018 yılında Luch Vladivostok

1 Temmuz 2018 yılında Baltika

14 Ocak 2019 yılında Armavir

1 Temmuz 2019 yılında Tambov

12 Şubat 2021 yılında Kuban

Soslan Takazov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Soslan Takazov şuan Kuban Krasnodar takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Soslan Takazov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U18 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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