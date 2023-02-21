Maksim Sidorov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Sidorov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Sidorov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Sidorov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Sidorov 18 Mart 1998 tarihinde Krasnodar şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Сидоров Максим Станиславович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Sidorov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dvitex Sports Consulting yapmaktadır. Maksim Sidorov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuban Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. Kuban Krasnodar takımına 19 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Maksim Sidorov'nin Kuban Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksim Sidorov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Sidorov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maksim Sidorov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Sidorov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Kuban II

1 Temmuz 2016 yılında Kuban 2

1 Temmuz 2017 yılında Kuban Krasnodar

1 Temmuz 2018 yılında FK Dolgoprudnyi

19 Şubat 2019 yılında Ekaterinodar

Maksim Sidorov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Sidorov şuan Kuban Krasnodar takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

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