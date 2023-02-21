Daniil Rodin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Rodin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniil Rodin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniil Rodin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniil Rodin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Rodin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniil Rodin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Rodin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Rodin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniil Rodin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniil Rodin 7 Aralık 2002 tarihinde Mineralnye Vody, Stavropol Region şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Родин Даниил Павлович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniil Rodin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ultimate Sports yapmaktadır. Daniil Rodin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuban Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. Kuban Krasnodar takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniil Rodin'nin Kuban Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniil Rodin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniil Rodin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniil Rodin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniil Rodin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2020 yılında Mashuk-KMV

12 Temmuz 2022 yılında Kuban

Daniil Rodin kimdir

Daniil Rodin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniil Rodin şuan Kuban Krasnodar takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Daniil Rodin nereli

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