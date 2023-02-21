Maksim Lauk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maksim Lauk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maksim Lauk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maksim Lauk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maksim Lauk 22 Ocak 1995 tarihinde Omsk şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Лаук Максим Вячеславович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maksim Lauk Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maksim Lauk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuban Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. Kuban Krasnodar takımına 2 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Maksim Lauk'nin Kuban Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maksim Lauk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/laukmaxim

Maksim Lauk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maksim Lauk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Maksim Lauk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maksim Lauk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Amkar II

1 Temmuz 2013 yılında Syzran-2003 U19

27 Şubat 2014 yılında Kuban II

6 Temmuz 2015 yılında Dinamo Kirov

7 Temmuz 2016 yılında Shinnik Yaroslav

17 Ocak 2018 yılında Tyumen

14 Ocak 2019 yılında Armavir

1 Temmuz 2019 yılında Zvezda Perm

1 Temmuz 2021 yılında Enisey

2 Eylül 2021 yılında Kuban

Maksim Lauk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maksim Lauk şuan Kuban Krasnodar takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dinamo Omsk (-2009)Irtysh Omsk (2009-2010)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.