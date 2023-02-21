Aleksandr Aleshin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Aleshin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Aleksandr Aleshin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandr Aleshin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.