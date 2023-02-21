Aleksandr Aleshin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Aleshin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Aleshin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksandr Aleshin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aleksandr Aleshin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Aleshin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksandr Aleshin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Aleshin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Aleshin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Aleshin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Aleshin 13 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Алешин Александр Михайлович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Aleshin Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Aleshin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuban Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. Kuban Krasnodar takımına 10 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Aleshin'nin Kuban Krasnodar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Aleshin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Aleshin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FK Sochi II

10 Temmuz 2022 yılında Kuban

Aleksandr Aleshin kimdir

Aleksandr Aleshin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Aleshin şuan Kuban Krasnodar takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

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Aleksandr Aleshin nereli

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