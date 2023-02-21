Andrey Shereshkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Shereshkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Shereshkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Shereshkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Shereshkov 22 Ocak 2001 tarihinde Bratsk, Irkutsk Region şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Шерешков Андрей Андреевич şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Shereshkov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrey Shereshkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuban Krasnodar futbol takımında oynamaktadır. Kuban Krasnodar takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andrey Shereshkov'nin Kuban Krasnodar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andrey Shereshkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Shereshkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andrey Shereshkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Shereshkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2019 yılında Strogino

1 Temmuz 2021 yılında Sakhalinets M.

1 Ocak 2022 yılında Zorkiy

21 Temmuz 2022 yılında Strogino

14 Ocak 2023 yılında Kuban

Andrey Shereshkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Shereshkov şuan Kuban Krasnodar takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.