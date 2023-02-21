Aleksandr Sandrachuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Sandrachuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Sandrachuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Sandrachuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Sandrachuk 2 Ocak 2002 tarihinde Sestroretsk, St. Petersburg Region şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Сандрачук Александр Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Sandrachuk Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Sandrachuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ufa futbol takımında oynamaktadır. FK Ufa takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Sandrachuk'nin FK Ufa ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Sandrachuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Sandrachuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Sandrachuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Sandrachuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Zenit II

1 Temmuz 2021 yılında Zenit 2 S-Pb

15 Temmuz 2022 yılında Ufa

Aleksandr Sandrachuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Sandrachuk şuan FK Ufa takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Aleksandr Sandrachuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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