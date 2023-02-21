Egas Cacintura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egas Cacintura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Egas Cacintura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Egas Cacintura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Egas Cacintura 29 Ekim 1997 tarihinde Namibe şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Angola uyrukludur.Gerçek adı da Egas Palanga dos Santos Cacintura şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Egas Cacintura Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Egas Cacintura, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ufa futbol takımında oynamaktadır. FK Ufa takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Egas Cacintura'nin FK Ufa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Egas Cacintura Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/egas_dossantos/

http://www.facebook.com/Egas-Dos-Santos-Cacintura-289806638410541/

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Egas Cacintura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Egas Cacintura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Egas Cacintura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Egas Cacintura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2021 yılında Ufa

Egas Cacintura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Egas Cacintura şuan FK Ufa takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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