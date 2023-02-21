Artem Golubev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Golubev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Golubev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Golubev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Golubev 21 Ocak 1999 tarihinde Volgograd şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Голубев Артём Валерьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Golubev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Special1Agency yapmaktadır. Artem Golubev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ufa futbol takımında oynamaktadır. FK Ufa takımına 10 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Artem Golubev'nin FK Ufa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Golubev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Golubev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Artem Golubev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Golubev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2015 yılında Krasnodar II

1 Temmuz 2018 yılında Krasnodar 2

1 Temmuz 2019 yılında Krasnodar

30 Temmuz 2019 yılında Ufa

9 Temmuz 2020 yılında Krasnodar

10 Temmuz 2020 yılında Ufa

Artem Golubev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Golubev şuan FK Ufa takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Artem Golubev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Olimpia Volgograd

Rusya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 3 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 21 Ağustos 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 3 numaralı formasıyla 2 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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