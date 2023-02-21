Catalin Carp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Catalin Carp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Catalin Carp kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Catalin Carp ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Catalin Carp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Catalin Carp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Catalin Carp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Catalin Carp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Catalin Carp adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Catalin Carp Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Catalin Carp 20 Ekim 1993 tarihinde Chișinău şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cătălin Carp şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Catalin Carp Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Catalin Carp, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ufa futbol takımında oynamaktadır. FK Ufa takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Catalin Carp'nin FK Ufa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Catalin Carp Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/karpkatalin

Catalin Carp Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Catalin Carp isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Catalin Carp Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Catalin Carp futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Dynamo 2 Kyiv

8 Eylül 2014 yılında CFR Cluj

1 Temmuz 2015 yılında Steaua Bucarest

1 Temmuz 2016 yılında FC Viitorul

25 Ocak 2017 yılında Ufa

24 Şubat 2021 yılında Tambov

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

28 Ekim 2021 yılında FC Dinamo

13 Temmuz 2022 yılında Ufa

Catalin Carp kimdir

Catalin Carp Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Catalin Carp şuan FK Ufa takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zimbru Chisinau, CSKA-Buiucani Chisinau, Shakhtar Donetsk

Catalin Carp Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moldova takımında 8 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 36 maçta 2 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 4 gol atmıştır.

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Catalin Carp nereli

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