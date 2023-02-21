Aleksey Evseev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Evseev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Evseev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Evseev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Evseev 30 Mart 1994 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Евсеев Алексей Витальевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Evseev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksey Evseev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ufa futbol takımında oynamaktadır. FK Ufa takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksey Evseev'nin FK Ufa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksey Evseev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Evseev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aleksey Evseev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Evseev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Zenit II

1 Temmuz 2013 yılında Zenit 2 S-Pb

1 Temmuz 2017 yılında Ural

21 Şubat 2019 yılında Khimki

7 Ağustos 2019 yılında Rotor Volgograd

21 Şubat 2020 yılında Fakel Voronezh

30 Haziran 2020 yılında Rotor Volgograd

25 Ağustos 2020 yılında Ural

8 Eylül 2022 yılında Ufa

30 Haziran 2023 yılında Ural

Aleksey Evseev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Evseev şuan FK Ufa takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Aleksey Evseev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 7 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

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