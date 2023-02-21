Aleksey Evseev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Evseev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksey Evseev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aleksey Evseev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Aleksey Evseev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Evseev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aleksey Evseev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Evseev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Evseev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Evseev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Evseev 30 Mart 1994 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Евсеев Алексей Витальевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Evseev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksey Evseev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ufa futbol takımında oynamaktadır. FK Ufa takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksey Evseev'nin FK Ufa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksey Evseev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Evseev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aleksey Evseev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Evseev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Zenit II

1 Temmuz 2013 yılında Zenit 2 S-Pb

1 Temmuz 2017 yılında Ural

21 Şubat 2019 yılında Khimki

7 Ağustos 2019 yılında Rotor Volgograd

21 Şubat 2020 yılında Fakel Voronezh

30 Haziran 2020 yılında Rotor Volgograd

25 Ağustos 2020 yılında Ural

8 Eylül 2022 yılında Ufa

30 Haziran 2023 yılında Ural

Aleksey Evseev kimdir

Aleksey Evseev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Evseev şuan FK Ufa takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Aleksey Evseev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 7 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Temmuz 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aleksey Evseev nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Artem Arkhipov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Arkhipov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Artem Arkhipov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Arkhipov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bogdan Butko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Butko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bogdan Butko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Butko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Aleshin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Aleshin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Aleshin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Aleshin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İgor Kyryukhantsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Kyryukhantsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İgor Kyryukhantsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Kyryukhantsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!