Erving Botaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erving Botaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erving Botaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erving Botaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erving Botaka 5 Ekim 1998 tarihinde Pushkino, Moskau Oblast şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Rusya,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Erving Joe Botaka-Yoboma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erving Botaka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGBEVE KSPORTS yapmaktadır. Erving Botaka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ufa futbol takımında oynamaktadır. FK Ufa takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Erving Botaka'nin FK Ufa ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Erving Botaka Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/erving.botaka/

Erving Botaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erving Botaka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erving Botaka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erving Botaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Torpedo M. U19

1 Ocak 2016 yılında Solyaris II

1 Temmuz 2016 yılında Solyaris Moskau

1 Temmuz 2017 yılında Loko-Kazanka M.

1 Temmuz 2018 yılında Samgurali

31 Ocak 2019 yılında Veles Moskova

1 Temmuz 2019 yılında Luch

26 Ocak 2020 yılında Veles Moskova

1 Temmuz 2021 yılında Ufa

Erving Botaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erving Botaka şuan FK Ufa takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Erving Botaka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Team PFL takımında 5 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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