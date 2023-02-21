Artem Pogosov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Pogosov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Pogosov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Pogosov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Pogosov 1 Ağustos 1999 tarihinde Astrakhan şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Погосов Артем Рауфович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Pogosov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artem Pogosov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ufa futbol takımında oynamaktadır. FK Ufa takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Pogosov'nin FK Ufa ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Artem Pogosov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Pogosov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Pogosov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Pogosov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Volgar

16 Temmuz 2022 yılında Ufa

Artem Pogosov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Pogosov şuan FK Ufa takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Artem Pogosov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Team PFL takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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