Khaydar Khalilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaydar Khalilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khaydar Khalilov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khaydar Khalilov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khaydar Khalilov 21 Eylül 2003 tarihinde Ufa şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Халилов Хайдар Айратович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khaydar Khalilov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khaydar Khalilov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ufa futbol takımında oynamaktadır. FK Ufa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Khaydar Khalilov'nin FK Ufa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Khaydar Khalilov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khaydar Khalilov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khaydar Khalilov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khaydar Khalilov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2021 yılında Ufa II

1 Temmuz 2022 yılında Ufa

Khaydar Khalilov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khaydar Khalilov şuan FK Ufa takımında oynamakta ve 69 numaralı formayı giymektedir.

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