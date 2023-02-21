Roman Minaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Minaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roman Minaev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roman Minaev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Roman Minaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Minaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roman Minaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Minaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Minaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Minaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Minaev 24 Aralık 1997 tarihinde Kursk şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Минаев Роман Эдуардович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Minaev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roman Minaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ufa futbol takımında oynamaktadır. FK Ufa takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Roman Minaev'nin FK Ufa ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Roman Minaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Minaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Roman Minaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Minaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Avangard Kursk

4 Şubat 2020 yılında Arsenal Tula

21 Şubat 2021 yılında Tambov

30 Haziran 2021 yılında Arsenal Tula

1 Temmuz 2021 yılında Rotor Volgograd

14 Temmuz 2022 yılında Ufa

Roman Minaev kimdir

Roman Minaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Minaev şuan FK Ufa takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DYuSSh Avangard Kursk

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Roman Minaev nereli

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