Lev Ushakhin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lev Ushakhin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lev Ushakhin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lev Ushakhin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lev Ushakhin 21 Şubat 2002 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ушахин Лев Александрович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lev Ushakhin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lev Ushakhin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ufa futbol takımında oynamaktadır. FK Ufa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lev Ushakhin'nin FK Ufa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lev Ushakhin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lev Ushakhin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lev Ushakhin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lev Ushakhin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2013 yılında Luch U19

1 Temmuz 2014 yılında Akademia Loko

1 Ocak 2020 yılında Loko Moskau II

1 Temmuz 2021 yılında Loko-Kazanka M.

1 Temmuz 2022 yılında Ufa

Lev Ushakhin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lev Ushakhin şuan FK Ufa takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Lev Ushakhin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U18 takımında 19 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 13 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.