Andrey Nikitin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Nikitin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrey Nikitin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrey Nikitin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andrey Nikitin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Nikitin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrey Nikitin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrey Nikitin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrey Nikitin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrey Nikitin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrey Nikitin 26 Ekim 2000 tarihinde Belgorod şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Никитин Андрей Владимирович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrey Nikitin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andrey Nikitin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ufa futbol takımında oynamaktadır. FK Ufa takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Andrey Nikitin'nin FK Ufa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andrey Nikitin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrey Nikitin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Andrey Nikitin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrey Nikitin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2018 yılında Salyut Belgorod

5 Ağustos 2019 yılında FK Ryazan

1 Temmuz 2020 yılında Fakel Voronezh

11 Şubat 2021 yılında Loko Moskova

12 Şubat 2021 yılında Fakel Voronezh

30 Haziran 2021 yılında Loko Moskova

6 Eylül 2021 yılında Fakel Voronezh

30 Haziran 2022 yılında Loko Moskova

19 Ağustos 2022 yılında Ufa

30 Haziran 2023 yılında Loko Moskova

Andrey Nikitin kimdir

Andrey Nikitin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrey Nikitin şuan FK Ufa takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Andrey Nikitin nereli

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