Danil Akhatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danil Akhatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danil Akhatov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danil Akhatov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danil Akhatov 22 Aralık 2003 tarihinde Neftekamsk şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ахатов Данил Ильгизович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danil Akhatov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FM Sports Agency yapmaktadır. Danil Akhatov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ufa futbol takımında oynamaktadır. FK Ufa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Danil Akhatov'nin FK Ufa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Danil Akhatov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danil Akhatov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danil Akhatov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danil Akhatov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2021 yılında Ufa II

1 Temmuz 2022 yılında Ufa

Danil Akhatov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danil Akhatov şuan FK Ufa takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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