İvan Kukushkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Kukushkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Kukushkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Kukushkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Kukushkin 24 Temmuz 2002 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Кукушкин Иван Михайлович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Kukushkin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Kukushkin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ufa futbol takımında oynamaktadır. FK Ufa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Kukushkin'nin FK Ufa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İvan Kukushkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Kukushkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Kukushkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Kukushkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Zenit 2 S-Pb

21 Şubat 2020 yılında Zvezda S-Pb

30 Haziran 2020 yılında Zenit 2 S-Pb

25 Şubat 2021 yılında Ufa II

1 Temmuz 2022 yılında Ufa

İvan Kukushkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Kukushkin şuan FK Ufa takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

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