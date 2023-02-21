Dilan Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dilan Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dilan Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dilan Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dilan Ortiz 15 Mart 2000 tarihinde Popayan şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Dilan Andrés Ortíz Aragón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dilan Ortiz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ufa futbol takımında oynamaktadır. FK Ufa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dilan Ortiz'nin FK Ufa ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dilan Ortiz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dilanortiz17/

Dilan Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dilan Ortiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dilan Ortiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dilan Ortiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2018 yılında Real Cartagena

30 Haziran 2019 yılında Nacional U20

11 Şubat 2020 yılında Čukarički

31 Temmuz 2020 yılında Nacional U20

21 Ağustos 2020 yılında Macva

30 Haziran 2021 yılında Nacional U20

14 Temmuz 2021 yılında Proleter

20 Ocak 2022 yılında Ufa

30 Haziran 2022 yılında Proleter

1 Temmuz 2022 yılında Ufa

Dilan Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dilan Ortiz şuan FK Ufa takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dilan Ortiz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 17 numaralı formasıyla 25 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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