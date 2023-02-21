Aleksandr Sukhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Sukhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Sukhov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Sukhov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Sukhov 3 Ocak 1986 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Сухов Александр Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Sukhov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Sukhov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ufa futbol takımında oynamaktadır. FK Ufa takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Sukhov'nin FK Ufa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Sukhov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Sukhov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Sukhov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Sukhov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Tor-Met II

1 Ocak 2008 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2009 yılında Shinnik Yaroslav

1 Temmuz 2013 yılında Ufa

Aleksandr Sukhov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Sukhov şuan FK Ufa takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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