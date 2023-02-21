İvan Temnikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Temnikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Temnikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Temnikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Temnikov 28 Ocak 1989 tarihinde Bratsk, Irkutsk Region şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Темников Иван Викторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Temnikov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Temnikov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ufa futbol takımında oynamaktadır. FK Ufa takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Temnikov'nin FK Ufa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İvan Temnikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Temnikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Temnikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Temnikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Master-Saturn

1 Ocak 2005 yılında Saturn MO II

1 Ocak 2010 yılında Ural

31 Aralık 2010 yılında Saturn MO II

1 Ocak 2011 yılında Dinamo Bryansk

1 Temmuz 2012 yılında Rubin Kazan

1 Temmuz 2013 yılında Terek Grozny

30 Haziran 2014 yılında Rubin Kazan

1 Temmuz 2014 yılında Tom Tomsk

1 Temmuz 2016 yılında Dinamo Moskova

4 Temmuz 2019 yılında Nizhny Novgorod

1 Temmuz 2021 yılında Torpedo Moskau

8 Eylül 2022 yılında Ufa

İvan Temnikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Temnikov şuan FK Ufa takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

İvan Temnikov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya B takımında 17 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 29 numaralı formasıyla 2 Mart 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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