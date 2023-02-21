Danila Emeljanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danila Emeljanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danila Emeljanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danila Emeljanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danila Emeljanov 23 Ocak 2000 tarihinde Asha, Chelyabinsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Емельянов Данила Святославович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danila Emeljanov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Danila Emeljanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ufa futbol takımında oynamaktadır. FK Ufa takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Danila Emeljanov'nin FK Ufa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danila Emeljanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danila Emeljanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danila Emeljanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danila Emeljanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Akademia Ufa

1 Ocak 2016 yılında Ufa II

1 Temmuz 2018 yılında FK Ufa 2

1 Temmuz 2019 yılında Ufa

7 Ekim 2020 yılında Volgar

30 Haziran 2021 yılında Ufa

1 Temmuz 2021 yılında Neftekhimik

31 Aralık 2021 yılında Ufa

Danila Emeljanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danila Emeljanov şuan FK Ufa takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Danila Emeljanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Metallurg Asha (2004-2011)

Rusya U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 18 numaralı formasıyla 15 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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