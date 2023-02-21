Daniil Erofeev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Erofeev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniil Erofeev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniil Erofeev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniil Erofeev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Erofeev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniil Erofeev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniil Erofeev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniil Erofeev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniil Erofeev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniil Erofeev 15 Ağustos 2000 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ерофеев Даниил Валерьевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniil Erofeev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniil Erofeev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ufa futbol takımında oynamaktadır. FK Ufa takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Daniil Erofeev'nin FK Ufa ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Daniil Erofeev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniil Erofeev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniil Erofeev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniil Erofeev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağustos 2020 yılında FK Tver

8 Eylül 2022 yılında Ufa

Daniil Erofeev kimdir

Daniil Erofeev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniil Erofeev şuan FK Ufa takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Daniil Erofeev nereli

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