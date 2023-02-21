İlya Molteninov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Molteninov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Molteninov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Molteninov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Molteninov 15 Aralık 1995 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Молтенинов Илья Алексеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Molteninov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlya Molteninov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ufa futbol takımında oynamaktadır. FK Ufa takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İlya Molteninov'nin FK Ufa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İlya Molteninov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Molteninov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlya Molteninov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Molteninov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Chertanovo

20 Ağustos 2015 yılında M. Lipetsk

1 Temmuz 2016 yılında Zenit Penza

1 Şubat 2017 yılında Veles Moskova

3 Şubat 2018 yılında V. Ponedelnik

30 Temmuz 2018 yılında Salyut Belgorod

8 Ağustos 2020 yılında Chertanovo

1 Temmuz 2021 yılında Enisey

7 Eylül 2022 yılında Ufa

İlya Molteninov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Molteninov şuan FK Ufa takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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