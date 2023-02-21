Aleksandr Mukhin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Mukhin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksandr Mukhin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksandr Mukhin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksandr Mukhin 29 Nisan 2002 tarihinde Serpukhov, Moskau Region şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Мухин Александр Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksandr Mukhin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aleksandr Mukhin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ufa futbol takımında oynamaktadır. FK Ufa takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Aleksandr Mukhin'nin FK Ufa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksandr Mukhin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksandr Mukhin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksandr Mukhin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksandr Mukhin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2019 yılında Loko Moskau II

1 Ağustos 2020 yılında Loko-Kazanka M.

29 Ocak 2021 yılında Rostov II

1 Ocak 2022 yılında Rostov

2 Şubat 2023 yılında Ufa

30 Haziran 2023 yılında Rostov

Aleksandr Mukhin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksandr Mukhin şuan FK Ufa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleksandr Mukhin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

DYuSSh-80 Serpukhov

Rusya U18 takımında 3 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 19 numaralı formasıyla 13 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 4 numaralı formasıyla 18 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 2 numaralı formasıyla 25 Nisan 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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