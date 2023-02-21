Vadim Konyukhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadim Konyukhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vadim Konyukhov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vadim Konyukhov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Vadim Konyukhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadim Konyukhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vadim Konyukhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadim Konyukhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vadim Konyukhov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vadim Konyukhov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vadim Konyukhov 5 Ocak 2002 tarihinde Nizhniy Novgorod şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Конюхов Вадим Алексеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vadim Konyukhov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NESTA SPORT GROUP yapmaktadır. Vadim Konyukhov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ufa futbol takımında oynamaktadır. FK Ufa takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vadim Konyukhov'nin FK Ufa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vadim Konyukhov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vadim Konyukhov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Vadim Konyukhov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vadim Konyukhov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2018 yılında CSKA Moskova II

9 Temmuz 2021 yılında Zvezda Perm

30 Haziran 2022 yılında CSKA Moskova II

1 Temmuz 2022 yılında CSKA Moskova

10 Ağustos 2022 yılında Ufa

30 Haziran 2023 yılında CSKA Moskova

Vadim Konyukhov kimdir

Vadim Konyukhov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vadim Konyukhov şuan FK Ufa takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Nizhniy Novgorod

Vadim Konyukhov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U21 takımında 21 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 5 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 5 numaralı formasıyla 18 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vadim Konyukhov nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
David Doudera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Doudera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Doudera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Doudera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Volodymyr Chesnakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Volodymyr Chesnakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Volodymyr Chesnakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Volodymyr Chesnakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jan Boril kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Boril Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jan Boril kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Boril Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergiy Yavorskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiy Yavorskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergiy Yavorskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiy Yavorskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!