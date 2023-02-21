Vadim Konyukhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadim Konyukhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vadim Konyukhov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vadim Konyukhov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vadim Konyukhov 5 Ocak 2002 tarihinde Nizhniy Novgorod şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Конюхов Вадим Алексеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vadim Konyukhov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NESTA SPORT GROUP yapmaktadır. Vadim Konyukhov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ufa futbol takımında oynamaktadır. FK Ufa takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vadim Konyukhov'nin FK Ufa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vadim Konyukhov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vadim Konyukhov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vadim Konyukhov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vadim Konyukhov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2018 yılında CSKA Moskova II

9 Temmuz 2021 yılında Zvezda Perm

30 Haziran 2022 yılında CSKA Moskova II

1 Temmuz 2022 yılında CSKA Moskova

10 Ağustos 2022 yılında Ufa

30 Haziran 2023 yılında CSKA Moskova

Vadim Konyukhov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vadim Konyukhov şuan FK Ufa takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vadim Konyukhov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Nizhniy Novgorod

Rusya U21 takımında 21 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 5 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 5 numaralı formasıyla 18 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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