Aleksey Chernov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Chernov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksey Chernov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksey Chernov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksey Chernov 3 Haziran 1998 tarihinde Kozelsk, Kaluga Region şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Чернов Алексей Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksey Chernov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AKA Global GmbH yapmaktadır. Aleksey Chernov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ufa futbol takımında oynamaktadır. FK Ufa takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksey Chernov'nin FK Ufa ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aleksey Chernov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksey Chernov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksey Chernov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksey Chernov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2015 yılında FK Kaluga

3 Temmuz 2017 yılında Ufa II

1 Temmuz 2018 yılında FK Ufa 2

1 Temmuz 2020 yılında Ufa

16 Temmuz 2021 yılında Vejle BK

22 Şubat 2022 yılında FK Kaluga

4 Ağustos 2022 yılında Ufa

Aleksey Chernov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksey Chernov şuan FK Ufa takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Aleksey Chernov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Team PFL takımında 16 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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