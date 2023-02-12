Alex Greive kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Greive Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Greive adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Greive Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Greive 13 Mayıs 1999 tarihinde Auckland şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Yeni Zelanda,İngiltere uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Greive Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HRA yapmaktadır. Alex Greive, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Mirren FC futbol takımında oynamaktadır. St. Mirren FC takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Greive'nin St. Mirren FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Alex Greive Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Greive isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alex Greive Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Greive futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Waitakere Utd.

1 Mart 2021 yılında Birkenhead Utd.

18 Ocak 2022 yılında St. Mirren

Alex Greive Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Greive şuan St. Mirren FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alex Greive Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sacred Heart College

Yeni Zelanda takımında 11 numaralı formasıyla 28 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.