Peter Urminsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Urminsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Peter Urminsky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Peter Urminsky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Peter Urminsky 24 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Aslen Slovakya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Peter Urminský şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Peter Urminsky Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMG yapmaktadır. Peter Urminsky, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Mirren FC futbol takımında oynamaktadır. St. Mirren FC takımına 27 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Peter Urminsky'nin St. Mirren FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Peter Urminsky Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Peter Urminsky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Peter Urminsky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Peter Urminsky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Spartak Trnava

21 Şubat 2019 yılında AS Trencin

30 Haziran 2019 yılında Spartak Trnava

27 Ocak 2020 yılında St. Mirren

27 Şubat 2021 yılında Ayr United

1 Mayıs 2021 yılında St. Mirren

28 Ocak 2022 yılında Stenhousemuir

2 Mayıs 2022 yılında St. Mirren

Peter Urminsky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Peter Urminsky şuan St. Mirren FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.