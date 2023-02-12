Charles Dunne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charles Dunne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charles Dunne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charles Dunne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charles Dunne 13 Şubat 1993 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İrlanda,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charles Dunne Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Charles Dunne, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Mirren FC futbol takımında oynamaktadır. St. Mirren FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Charles Dunne'nin St. Mirren FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Charles Dunne Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/c_dunne18/?hl=ru

Charles Dunne Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Charles Dunne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Charles Dunne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charles Dunne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2011 yılında Staines Town FC

30 Aralık 2011 yılında Wycombe U18

1 Temmuz 2012 yılında Wycombe Wand.

23 Ağu 2013 yılında Blackpool

24 Ağu 2013 yılında Wycombe Wand.

31 Mayıs 2014 yılında Blackpool

1 Mart 2016 yılında Crawley Town

31 Mayıs 2016 yılında Blackpool

12 Ağu 2016 yılında Oldham Athletic

1 Temmuz 2017 yılında Motherwell FC

1 Temmuz 2021 yılında St. Mirren

Charles Dunne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charles Dunne şuan St. Mirren FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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