Trevor Carson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Trevor Carson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Trevor Carson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Trevor Carson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Trevor Carson 5 Mart 1988 tarihinde Downpatrick şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Trevor Carson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini StormSportsX yapmaktadır. Trevor Carson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Mirren FC futbol takımında oynamaktadır. St. Mirren FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Trevor Carson'nin St. Mirren FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Trevor Carson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Trevor Carson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Trevor Carson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Trevor Carson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Sunderland

1 Ağu 2008 yılında FC Chesterfield

1 Mayıs 2009 yılında Sunderland

1 Ocak 2011 yılında Lincoln City

1 Şubat 2011 yılında Sunderland

1 Mart 2011 yılında Brentford

1 Nisan 2011 yılında Sunderland

1 Eylül 2011 yılında Bury

1 Ekim 2011 yılında Sunderland

1 Ocak 2012 yılında Hull

1 Şubat 2012 yılında Sunderland

1 Mart 2012 yılında Bury

1 Nisan 2012 yılında Sunderland

1 Temmuz 2012 yılında Bury

3 Ekim 2013 yılında FC Portsmouth

31 Mayıs 2014 yılında Bury

1 Temmuz 2014 yılında Cheltenham

1 Temmuz 2015 yılında Hartlepool Utd.

1 Temmuz 2017 yılında Motherwell FC

8 Temmuz 2021 yılında Dundee United

5 Ocak 2022 yılında FC Morecambe

31 Mayıs 2022 yılında Dundee United

1 Temmuz 2022 yılında St. Mirren

Trevor Carson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Trevor Carson şuan St. Mirren FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Trevor Carson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

St. Andrews

Kuzey İrlanda takımında 12 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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