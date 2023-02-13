Alex Telles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Telles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Telles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Telles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Telles 15 Aralık 1992 tarihinde Caxias do Sul şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alex Nicolao Telles şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Telles Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pini Zahavi yapmaktadır. Alex Telles, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sevilla futbol takımında oynamaktadır. Sevilla takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Telles'nin Sevilla ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Telles Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AT13Oficial

http://instagram.com/alextelles13

http://www.facebook.com/AlexTelles13Oficial/

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Alex Telles Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Telles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 14.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 40.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alex Telles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Telles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Juventude

1 Ocak 2013 yılında Grêmio

23 Ocak 2014 yılında Galatasaray

31 Ağu 2015 yılında Inter

30 Haziran 2016 yılında Galatasaray

12 Temmuz 2016 yılında FC Porto

5 Ekim 2020 yılında Man. United

4 Ağu 2022 yılında Sevilla

30 Haziran 2023 yılında Man. United

Alex Telles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Telles şuan Sevilla takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alex Telles Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Esporte Clube Juventude (2007-2010)

Brezilya takımında 16 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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