Fernando kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando 25 Temmuz 1987 tarihinde Brasília şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fernando Francisco Reges şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Fernando, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sevilla futbol takımında oynamaktadır. Sevilla takımına 12 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Fernando'nin Sevilla ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fernando Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Fernando_Reges

http://www.instagram.com/fernandoreges/

http://www.facebook.com/FernandoRegesOficial

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Fernando Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fernando isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 17.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fernando Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Vila Nova FC

1 Temmuz 2007 yılında FC Porto

1 Ağu 2007 yılında CF Estrela

30 Haziran 2008 yılında FC Porto

1 Temmuz 2014 yılında Man. City

4 Ağu 2017 yılında Galatasaray

12 Temmuz 2019 yılında Sevilla

Fernando Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando şuan Sevilla takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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