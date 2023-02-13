Loic Bade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loic Bade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Loic Bade kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Loic Bade ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Loic Bade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loic Bade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Loic Bade

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loic Bade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Loic Bade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Loic Bade 11 Nisan 2000 tarihinde Sèvres şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Loic Bade Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini W.Egal O.S.F.M. yapmaktadır. Loic Bade, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sevilla futbol takımında oynamaktadır. Sevilla takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Loic Bade'nin Sevilla ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Loic Bade Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/BadeLoic

http://www.instagram.com/l.bade28/

Loic Badeboyu ve yaşı kaç

Loic Bade Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Loic Bade isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 17.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Loic Bade Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Loic Bade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Paris FC U19

1 Temmuz 2017 yılında Le Havre U19

1 Temmuz 2018 yılında Le Havre B

1 Ocak 2020 yılında AC Le Havre

1 Temmuz 2020 yılında Lens

5 Temmuz 2021 yılında Rennes

1 Eylül 2022 yılında Nottm Forest

31 Aralık 2022 yılında Rennes

1 Ocak 2023 yılında Sevilla

30 Haziran 2023 yılında Rennes

Loic Bade kimdir

Loic Bade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Loic Bade şuan Sevilla takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Antony Sport (2007-2014), AC Boulogne-Billancourt (2014-2015), Paris FC (2015-2017), Le Havre AC (2017-2018)

Loic Bade Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa U21 takımında 4 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Loic Bade nereli

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