Papu Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Papu Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Papu Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Papu Gomez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Papu Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Papu Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Papu Gomez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Papu Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Papu Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Papu Gomez 15 Şubat 1988 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alejandro Gómez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Papu Gomez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gr Sports yapmaktadır. Papu Gomez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sevilla futbol takımında oynamaktadır. Sevilla takımına 26 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Papu Gomez'nin Sevilla ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Papu Gomez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/papugomez_official/

http://www.facebook.com/papugomezofficial/?fref=ts

Papu Gomezboyu ve yaşı kaç

Papu Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Papu Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 18.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Papu Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Papu Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Arsenal Sarandí

29 Ocak 2009 yılında San Lorenzo

21 Temmuz 2010 yılında Catania

2 Ağu 2013 yılında Metalist

1 Eylül 2014 yılında Atalanta

26 Ocak 2021 yılında Sevilla

Papu Gomez kimdir

Papu Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Papu Gomez şuan Sevilla takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arsenal de Sarandí

Papu Gomez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin takımında 17 numaralı formasıyla 13 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 3 gol atmıştır.

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Papu Gomez nereli

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