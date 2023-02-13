Marko Dmitrovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Dmitrovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Dmitrovi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Dmitrovi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Dmitrovi 24 Ocak 1992 tarihinde Subotica şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen Sırbistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Марко Дмитровић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Dmitrovi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDUB GLOBAL yapmaktadır. Marko Dmitrovi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sevilla futbol takımında oynamaktadır. Sevilla takımına 4 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marko Dmitrovi'nin Sevilla ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marko Dmitrovi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/the_mitrovic1

http://www.instagram.com/the_mitrovic1/

Marko Dmitrovi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marko Dmitrovi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marko Dmitrovi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Dmitrovi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2009 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2010 yılında Kızılyıldız

1 Şubat 2013 yılında Kulüpsüz

2 Eylül 2013 yılında Újpest FC

6 Ocak 2015 yılında Charlton Ath

27 Temmuz 2015 yılında Alcorcón

30 Haziran 2016 yılında Charlton Ath

7 Temmuz 2016 yılında Alcorcón

1 Temmuz 2017 yılında Eibar

4 Temmuz 2021 yılında Sevilla

Marko Dmitrovi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Dmitrovi şuan Sevilla takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marko Dmitrovi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Crvena Zvezda (2006-2010)

Sırbistan takımında 1 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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