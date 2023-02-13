Erik Lamela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Lamela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Lamela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Lamela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Lamela 4 Mart 1992 tarihinde Carapachay şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Érik Manuel Lamela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Lamela Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Interplayers yapmaktadır. Erik Lamela, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sevilla futbol takımında oynamaktadır. Sevilla takımına 26 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Erik Lamela'nin Sevilla ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Erik Lamela Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ErikLamela

http://www.instagram.com/eriklamela/

http://www.facebook.com/Eriklamelacoco/

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Erik Lamela Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Erik Lamela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 14.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Erik Lamela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Lamela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında River Plate II

1 Temmuz 2010 yılında River Plate

6 Ağu 2011 yılında Roma

30 Ağu 2013 yılında Tottenham

26 Temmuz 2021 yılında Sevilla

Erik Lamela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Lamela şuan Sevilla takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Erik Lamela Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

River Plate (2000–2008)

Arjantin takımında 9 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 3 gol atmıştır.

Arjantin U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

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