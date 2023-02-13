Rafa Mir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafa Mir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafa Mir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafa Mir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafa Mir 18 Haziran 1997 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rafael Mir Vicente şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafa Mir Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gestifute yapmaktadır. Rafa Mir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sevilla futbol takımında oynamaktadır. Sevilla takımına 20 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Rafa Mir'nin Sevilla ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Rafa Mir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RafaMir33

http://www.instagram.com/rafamir33/?hl=es

Rafa Mir Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rafa Mir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 12.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 16.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rafa Mir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafa Mir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Barça tabfutbol

1 Temmuz 2011 yılında Real Murcia Alty

1 Temmuz 2012 yılında Valencia Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Valencia U19

1 Temmuz 2016 yılında V. Mestalla

3 Ocak 2018 yılında Wolverhampton

23 Temmuz 2018 yılında Las Palmas

30 Haziran 2019 yılında Wolverhampton

30 Temmuz 2019 yılında Nottm Forest

13 Ocak 2020 yılında Wolverhampton

14 Ocak 2020 yılında SD Huesca

30 Haziran 2021 yılında Wolverhampton

20 Ağu 2021 yılında Sevilla

Rafa Mir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafa Mir şuan Sevilla takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rafa Mir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Javalí Nuevo (-2006), ElPozo Murcia (2006-2007), Ranero CF (2007-2009), FC Barcelona (2009-2011), Real Murcia (2011-2012)

İspanya U23 takımında 9 numaralı formasıyla 17 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 5 gol atmıştır.

İspanya Olimpiyat takımında 9 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

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