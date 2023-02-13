Oliver Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Torres 10 Kasım 1994 tarihinde Navalmoral de la Mata şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Óliver Torres Muñoz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Torres Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Oliver Torres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sevilla futbol takımında oynamaktadır. Sevilla takımına 15 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Oliver Torres'nin Sevilla ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oliver Torres Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/olitorres10

http://www.instagram.com/olitorres10/

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http://facebook.com/olivertorres10

Oliver Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oliver Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 9.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 17.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Oliver Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Atl. Madrid U17

1 Temmuz 2009 yılında Atl.Madleño U18

1 Temmuz 2011 yılında Atl. Madrid U19

1 Temmuz 2012 yılında Atl. Madrid B

1 Temmuz 2013 yılında Atlético Madrid

31 Ocak 2014 yılında Villarreal

30 Haziran 2014 yılında Atlético Madrid

1 Temmuz 2014 yılında FC Porto

30 Haziran 2015 yılında Atlético Madrid

25 Ağu 2016 yılında FC Porto

30 Haziran 2017 yılında Atlético Madrid

1 Temmuz 2017 yılında FC Porto

15 Temmuz 2019 yılında Sevilla

Oliver Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Torres şuan Sevilla takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Oliver Torres Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 5 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 3 gol atmıştır.

İspanya U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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