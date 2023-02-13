Karim Rekik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Rekik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Karim Rekik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Karim Rekik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Karim Rekik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Rekik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Karim Rekik

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Karim Rekik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Karim Rekik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Karim Rekik 2 Aralık 1994 tarihinde Den Haag şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Hollanda,Tunus uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı كريم رقيق şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Karim Rekik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Juzzt Football yapmaktadır. Karim Rekik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sevilla futbol takımında oynamaktadır. Sevilla takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Karim Rekik'nin Sevilla ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Karim Rekik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/karimrekik

http://instagram.com/karimrekik/

http://www.facebook.com/karimrekik

Karim Rekikboyu ve yaşı kaç

Karim Rekik Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Karim Rekik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Karim Rekik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Karim Rekik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Feyenoord Altya

1 Temmuz 2009 yılında Feyenoord U17

1 Temmuz 2011 yılında Man City U18

1 Ocak 2012 yılında Man. City

22 Mart 2012 yılında FC Portsmouth

29 Nisan 2012 yılında Man. City

15 Şubat 2013 yılında Blackburn

5 Mayıs 2013 yılında Man. City

10 Temmuz 2013 yılında PSV Eindhoven

30 Haziran 2015 yılında Man. City

1 Temmuz 2015 yılında Marsilya

1 Temmuz 2017 yılında Hertha Berlin

5 Ekim 2020 yılında Sevilla

Karim Rekik kimdir

Karim Rekik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Karim Rekik şuan Sevilla takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Karim Rekik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hollanda takımında 4 numaralı formasıyla 16 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U21 takımında 4 numaralı formasıyla 3 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Hollanda U19 takımında 4 numaralı formasıyla 10 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Hollanda U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Karim Rekik nereli

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