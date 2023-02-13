Gonzalo Montiel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Montiel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gonzalo Montiel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gonzalo Montiel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gonzalo Montiel 1 Ocak 1997 tarihinde González Catán şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gonzalo Ariel Montiel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gonzalo Montiel Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Interplayers yapmaktadır. Gonzalo Montiel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sevilla futbol takımında oynamaktadır. Sevilla takımına 13 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Gonzalo Montiel'nin Sevilla ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Gonzalo Montiel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/gonza_river5

http://www.instagram.com/gonzalo_montiel29/

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Gonzalo Montiel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gonzalo Montiel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 12.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 17.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gonzalo Montiel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gonzalo Montiel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında River Plate II

1 Temmuz 2017 yılında River Plate

13 Ağu 2021 yılında Sevilla

Gonzalo Montiel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gonzalo Montiel şuan Sevilla takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Gonzalo Montiel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin takımında 4 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U20 takımında 4 numaralı formasıyla 20 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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