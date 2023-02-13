Jesus Navas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Navas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesus Navas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesus Navas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesus Navas 21 Kasım 1985 tarihinde Los Palacios y Villafranca şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jesús Navas González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesus Navas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bahía Internacional yapmaktadır. Jesus Navas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sevilla futbol takımında oynamaktadır. Sevilla takımına 1 Ağu 2017 tarihinde katılmıştır. Jesus Navas'nin Sevilla ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jesus Navas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jnavas

http://www.instagram.com/jnavas16/

http://www.facebook.com/jnavas15

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Jesus Navas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jesus Navas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jesus Navas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesus Navas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Sevilla Juv. A

1 Temmuz 2002 yılında Sevilla B

1 Temmuz 2004 yılında Sevilla

1 Temmuz 2013 yılında Man. City

1 Ağu 2017 yılında Sevilla

Jesus Navas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesus Navas şuan Sevilla takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jesus Navas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

UD Los Palacios (1998–2000)

İspanya takımında 22 numaralı formasıyla 14 Kasım 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 46 maçta 5 gol atmıştır.

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