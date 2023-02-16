Tanguy Nianzou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tanguy Nianzou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tanguy Nianzou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tanguy Nianzou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tanguy Nianzou 7 Haziran 2002 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Tanguy-Austin Nianzou Kouassi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tanguy Nianzou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VV Consulting yapmaktadır. Tanguy Nianzou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sevilla futbol takımında oynamaktadır. Sevilla takımına 17 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Tanguy Nianzou'nin Sevilla ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Tanguy Nianzou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/t.nianzou/

Tanguy Nianzou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tanguy Nianzou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 9.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tanguy Nianzou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tanguy Nianzou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Paris SG U17

1 Temmuz 2018 yılında Paris SG U19

1 Temmuz 2019 yılında Paris SG

1 Temmuz 2020 yılında Bayern

17 Ağu 2022 yılında Sevilla

Tanguy Nianzou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tanguy Nianzou şuan Sevilla takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tanguy Nianzou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Épinay Athlético (2008-2012), US Sénart-Moissy (2012-2013), RCP Fontainebleau (2013-2016), Paris Saint-Germain (2016-2019)

Fransa U21 takımında 5 numaralı formasıyla 26 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U20 takımında 4 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Fransa U18 takımında 5 numaralı formasıyla 20 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U17 takımında 5 numaralı formasıyla 25 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 2 gol atmıştır.

Fransa U16 takımında 5 numaralı formasıyla 19 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

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