Marcos Acuna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Acuna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Acuna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Acuna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Acuna 28 Ekim 1991 tarihinde Zapala şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcos Javier Acuña şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Acuna Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Talent Group yapmaktadır. Marcos Acuna, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sevilla futbol takımında oynamaktadır. Sevilla takımına 14 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Marcos Acuna'nin Sevilla ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marcos Acuna Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AcunaMarcos17

http://www.instagram.com/marcos.acuna10/

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Marcos Acuna Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcos Acuna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 14.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 18.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcos Acuna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Acuna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Ferro

18 Temmuz 2014 yılında Racing Club

21 Temmuz 2017 yılında Sporting CP

14 Eylül 2020 yılında Sevilla

Marcos Acuna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Acuna şuan Sevilla takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marcos Acuna Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Don Bosco de Zabala

Arjantin takımında 8 numaralı formasıyla 16 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 49 maçta 0 gol atmıştır.

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