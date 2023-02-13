Youssef En Nesyri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef En Nesyri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Youssef En Nesyri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Youssef En Nesyri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Youssef En Nesyri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef En Nesyri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Youssef En Nesyri

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssef En Nesyri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssef En Nesyri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssef En Nesyri 1 Haziran 1997 tarihinde Fès şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Fas uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssef En Nesyri Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini starbox yapmaktadır. Youssef En Nesyri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sevilla futbol takımında oynamaktadır. Sevilla takımına 16 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Youssef En Nesyri'nin Sevilla ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Youssef En Nesyri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ennesyri9

http://www.instagram.com/ennesyri26/

Youssef En Nesyriboyu ve yaşı kaç

Youssef En Nesyri Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Youssef En Nesyri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 15.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 40.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Youssef En Nesyri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssef En Nesyri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Málaga Juv. A

1 Temmuz 2016 yılında A. Malagueño

1 Ocak 2017 yılında Málaga CF

17 Ağu 2018 yılında CD Leganés

16 Ocak 2020 yılında Sevilla

Youssef En Nesyri kimdir

Youssef En Nesyri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssef En Nesyri şuan Sevilla takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Youssef En Nesyri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fas takımında 19 numaralı formasıyla 31 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 57 maçta 17 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Youssef En Nesyri nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Son Haberler
Agustin Marchesin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Marchesin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Marchesin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Marchesin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gorka Guruzeta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gorka Guruzeta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gorka Guruzeta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gorka Guruzeta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Raul Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Raul Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asier Villalibre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asier Villalibre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asier Villalibre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asier Villalibre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Çok Okunanlar
Nesrin Dilbaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Prof Dr. Nesrin Dilbaz'ın biyografisi
Nesrin Dilbaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Prof Dr. Nesrin Dilbaz'ın biyografisi
Loren Moron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loren Moron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Loren Moron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loren Moron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergio Canales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Canales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergio Canales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Canales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yunus Musah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yunus Musah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yunus Musah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yunus Musah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?