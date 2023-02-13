Youssef En Nesyri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef En Nesyri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssef En Nesyri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssef En Nesyri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssef En Nesyri 1 Haziran 1997 tarihinde Fès şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssef En Nesyri Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini starbox yapmaktadır. Youssef En Nesyri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sevilla futbol takımında oynamaktadır. Sevilla takımına 16 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Youssef En Nesyri'nin Sevilla ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Youssef En Nesyri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ennesyri9

http://www.instagram.com/ennesyri26/

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Youssef En Nesyri Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Youssef En Nesyri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 15.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 40.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Youssef En Nesyri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssef En Nesyri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Málaga Juv. A

1 Temmuz 2016 yılında A. Malagueño

1 Ocak 2017 yılında Málaga CF

17 Ağu 2018 yılında CD Leganés

16 Ocak 2020 yılında Sevilla

Youssef En Nesyri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssef En Nesyri şuan Sevilla takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Youssef En Nesyri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas takımında 19 numaralı formasıyla 31 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 57 maçta 17 gol atmıştır.

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